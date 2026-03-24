Belediyenin kendi sorumluluk alanındaki yolları yüksek standartlara ulaştırmak için gece gündüz çalıştığını belirten Kırok, hükümetin yetkisindeki yolun ise “içler acısı” durumda olduğunu ifade etti.

Kırok'un açıklaması şöyle:

"Çatalköy Esentepe Belediyesi olarak halkımıza, insanımıza yüksek standartlarda hizmet verebilmek adına gece gündüz çalışıyoruz. Bu yoğunluk içerisinde Çatalköy-Girne yoluna baktığımız zaman üzülerek şahit oluyoruz ki maalesef merkezi hükümetimizin konuya bakış açısı hizmet üretmek yerine mazeret üretmek üzerine kurulmuş. Bu iki fotoğraf aslında meseleyi çok net anlatıyor. Biz yerel yönetim olarak kendi sorumluluğumuzdaki yolları en yüksek standart ile hizmete hazırlarken, merkezi hükümetin yetkisindeki Çatalköy-Girne yolu içler acısı durumda. Biz mazeret değil, hizmet üretmek için bu görevlere geldiğimizin fazlasıyla farkındayız. Aynı duyarlılığı hükümetimizden de bekliyoruz.

Asagidaki sorulara cevap bekliyoruz…

1-Elektrik kurumu ile olan problem çözüldü mu?

2-Elektrik direkleri çekilecek mi ?

3-Birinci etabı bile yapılamayan yolun, Çatalköy’ün altından Final Üniversitesi'ne kadar kalan (ikinci etap) kısmı ne olacak ?

4-Yoksa 2 km çift şerit 2 km tek şerit, tekrar 2 km çift şerit mi kalacak?

Niyeti hizmet olan için, ülkenin en önemli turizm bölgesinde bu yolun bu halde 24 saat dahi fazladan kalması kabul edilemez. Niyeti hizmet olmayana ise mazeret çok..."