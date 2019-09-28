Atun: Tüm kamu kaynaklarını kullanan idareler, işletmeler bütçe disiplini altına alınıyor

BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına konuk olan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun, komiteden tüm maddelerini oybirliği ile geçirdikleri Kamu Mali ve Kontrolü Yasa Tasarısı ile ilgili bilgi verdi.

Sunat Atun, 15 gün sonra Meclis Genel Kurul’un gündemine gelecek olan Kamu, Mali ve Kontrolü Yasa Tasarısı ile hedeflenenin devletin kendi alanındaki kayıt dışılığı kayıt altına almak olduğunu söyledi.

Atun, “Komitemiz hiç tatil vermedi.Hemen hemen üst üstte toplantılar yaptık. Son derece önem verdiğimiz bir yasa. Arkadaşlarla bu yasaya öncelik vermek istedik. Sebebi de şudur; Kamu Mali Kontrolü Yasa Tasarısı tüm kamu kaynaklarını kullanan idareleri, işletmeleri bütçe disiplini altına alıyor. Bu şekilde de tek tip bir bütçe halinde hazırlanmasını öngörüyor” dedi.

Atun, Kamu Mali ve Kontrolü Yasa Tasarısı’nın en temel amacının kamu mali yönetimini uyumlu ve bütünlüklü hale getirmek olduğunu vurguladı.

Atun,“Bugün baktığımızda halkımızın en hassas olduğu konulardan bir tanesi kamu görevinde bulunanların hesap verebilir noktada olmasıdır. Hesap verebilirliliği de bu yasa getiriyor. Hükümetler gelir, hükümetlerin bir takım büyüme, makro hedefleri olur. Hükümetler merkezde bu hedefi ortaya koyarken kaynağı kullanan tüm kamu alanındaki yapıların bu hedeflere uygun hareket etmesi ve bu hedeflerle örtüşen noktalarda bütçelerini hazırlamaları, planlamaları gerekir. Yani özetle kamu kaynağını da bu vizyonla kullanmalarını getiriyor. Bu amaçla da orta vadede mali planlama yapılıyor. Bütçeler de artık planlamaya uygun hale gelmeli” dedi.

Atun, söz konusu yasa kapsamında artık Elektrik Kurumu’nun bütçesinin de Meclis’e gelerek, denetime tabi olacağına işaret etti..

Sunat Atun, “Her sene Meclis’e KKTC devletinin genel bütçe yasası hazırlanır, bakanlık bakanlık ve bununla beraber Anayasal kurumların bütçeleri de beraberinde gelir. Ama bu bütçeler içerisinde yer almayan bölümler var. Mesela; geçtiğimiz sene 8 Milyar TL’ye yakın bir bütçe büyüklüğü Meclis’e getirildi, onaylandı ve yürürlüğe girdi. Fakat bunun beraberinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu var. Koskoca KKTC bütçesi kendi başına 8 Milyar TL iken bir Elektrik Kurumu 2 Milyar TL küsurluk bir bütçeye sahip. Hiçbir zaman kurumun bütçesi Meclis’e gelmiyor.Artık bu tür bütçeler de Meclis’e gelecek, Meclis’in onayına, Genel Bütçe Yasası kitapçığına girecek ve denetime açık bir hale mali yönden de gelmiş olacak” dedi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Atun, Kamu, Mali ve Kontrolü Yasa Tasarısı’nın yürürlüğe giriş tarihinin 2021 olacağını bunun da nedeninin söz konusu yasa ile birlikte Meclis iç tüzüğü de dahil olmak üzere birçok yasalarda değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirtti.

Atun, yasanın ana ruhunun tek bir kamu mali yönetimi anlayışı getirmesi olduğunu söyledi.

Sunat Atun, “ Devletin kendi alanındaki kayıt dışı kanadı kayıt içine girmiş olacak.Devletin de bir kayıt dışı alanı var. Bu yasa ile artık kayıt dışı alan da kayıt içine girecek. Yasanın ana ruhu tek bir kamu mali yönetimi anlayışı getirmesidir. Bizim komite üyesi arkadaşlarımızla bensediğimiz ortak vizyon vardı. Bu vizyonda; kamu kaynağının tek kuruşunu bile kullanan bir idare, işletme, bir birim var ise halkın seçtiği, yetkilendirdiği vekillerden oluşan KKTC Meclis’ıne hesabını vermek zorunda olmalıdır dedik. Ve kapsamın dışında olanları aldık. Şu anda bu alanın dışında istisnayi olarak bırakılan hiçbir müessese hiçbir kamu, kurum kuruluş, işletmesi yoktur. Mesela; Cypruvex LTD, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Kıyı Emniyeti bunlar kamu işletmeleri bağlamında yine Üniversiteler, Kalkınma Bankası, özel bütçeli idareler ki bunlar zaten Meclis’e geliyordu, gelmeyenleri de vardı. Şimdi tamamı gelecek. Örneğin; özel bütçeli idarelerden TAK, BRT Bütçesi münferiden geliyordu. Bunların tamamı artık ekte gelecek yalnız bununla beraber Serbest Liman ve Bölge İdaresinin bütçesi gelmezdi o da artık gelecek. Vakıflar İdaresi, Din İşleri Dairesi’nin bütçeleri artık Meclis’e sunulmuş halde oluyor. Fiyat İstikrar Fonu, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı olarak bilinen fonunun yönetimi de Para Kambiyo Dairesi üzerinden sağlanıyor. Bir de onun idari heyeti vardır. Bu yasa ile beraber Para Kambiyo Dairesi’nin yasasında da değişikliklere gideceğiz. İşletme niteliği taşıyan ama devletin bütçesi ister yüzde 1 olsun ister yüzde 99 olsun inkişaf sandığı’nın hissedarı olan tüm işletmeler de artık ilgili daireye belirlenmiş zaman aralıkları içerisinde hesaplarını sunmak, hesap vermek, bütçe onaylatmak zorunda kalacaklar” dedi.

Sunat Atun, kamu, kurum ve kurulışlar artık bütçe hazırlanırken Maliye Bakanlığı’nın 3 yıllık sürelerle ortaya koyacağı orta vadeli mali planı dikkate alacağını ifade etti.

Atun konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:

“Söz konusu yasa ile bu çok başlılık, politika önceliklerinde farklılaşma ortadan kalkacak. Merkezi yönetim veya ülkenin hükümetinin öncelik verdiği sosyal politikalar, alt yapı yatırımları ile bir belediyenin, Kalkınma Bankası’nın sağlamış olduğu kaynaklar bir biri ile çelişmeyecek hale gelecek ve örtüşecek. Kamu kaynaklarının ekonomik, etkin kullanımının ve israfının da önüne geçilmiş olacak”

(BRT)