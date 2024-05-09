Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 3 yıllık bölüm bitiren Yeşilırmak’ın tüm dersleri kabul edilerek, KSTBÜ’den 4 yıllık lisans bölümünden mezun edilmişti.

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Henüz konuyla ilgili polise ifade vermediği bilinen Yeşilırmak, itirafları ile gündeme damga vurdu. Bugün yeniden yargıç huzuruna çıkartılan ve 3 ay cezaevine gönderilen okulun küçük hissedarı Serdal Gündüz’ü “çete” kurmakla itham eden Yeşilırmak, kendisinin de tuzağa çekildiğini iddia etti.

İşte o açıklama:

“Bana bölümü tamamlamak için 36 dersin yeterli olduğu söylendi. Ben sordum, 'Ders almam gerekir mi?' 'Hayır, ben bölüm başkanıyım, alman gerekmez,' dendi.

Oradaki çete birçok insanı bu şekilde o tuzağın içine çekti. Kayıtlarda bilinçli oylama yaptılar. Ben oradaki okula gitmedim. Bana şimdi söylenen şu dur, senin 6-8 ders alman gerektiği söylendi. Bu benim sorum değil, okulun sorumluğu olan bir şey. Bize 5 ders daha almamız gerekir denseydi, alırdım.”

Kaynak: Haber Kıbrıs