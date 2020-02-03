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Avla ilgili tasarı oy birliğiyle onaylandı

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasasının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi ile İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin, ivedilikle görüşülen İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı’nın genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okundu ve onaylandı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 12:57
Avla ilgili tasarı oy birliğiyle onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında 11.30’da başlayan toplantının gündeminde, “Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası” ile “İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor.

Genel kurul toplantısı başkanlığın sunuşlarıyla başladı.

Bu bölümde Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanlığının, Çevre Komitesindeki üye değişikliğine ilişkin tezkeresi okundu. UBP’nin Çevre Komitesi’ndeki üyeliğine Faiz Sucuoğlu yerine Yasemi Öztürk görevlendirildi.

Bunun ardından Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasasının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi ile İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin, ivedilikle görüşülen İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okundu ve onaylandı.

Son Güncelleme: 03.02.2020 13:00
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberMeclisAv
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