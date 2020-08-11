Avunduk: “Toplum vicdanı yaralanıyor”

Kamu Hizmeti Komisyonu devreye konulmadan, devlete yapılan istihdamlara bir eleştiri de Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk’tan geldi.



Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ne kısa bir süre kala, devlete yapılan istihdamları Yenidüzen’e değerlendiren Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, “Kamu Hizmeti Komisyonu çalıştırılmadan ve özellikle seçim arifesinde yapılan bu istihdamlar, toplum vicdanını yaralar niteliktedir” dedi.



Sendikaların da bu durumdan rahatsız olduklarını işaret eden Avunduk, kamu reformu için artık ciddi adımlar atılması gerektiğini yineleyerek, ülke şartlarında bu istihdamların yapılmasını eleştirdi.

Avunduk, “Hükümetler, bir taraftan devlet kadrolarını cazibe merkezi haline getiriyor, bir taraftan da bu kadrolar aracılığıyla menfaat sağlamaya çalışıyor. İnanılır gibi değil” dedi.

