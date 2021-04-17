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Ayarlarımızla oynamayınız!

Ali Kişmir'in bugünkü köşe yazısı...

17 Nisan 2021 Cumartesi 09:27
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Ayarlarımızla oynamayınız!

Biz tüm özgürlükleri en güzel yaşayan ve yaşatan toplumuz!..
Dünyada eşimiz benzerimiz yoktur!..
Hele din ve vicdan özgürlüğü konusunda dünyanın zirvesindeyiz!..
Kıbrıslı Türk Toplumu’nda kimse kimseye karışmaz!..
Oruç tutan, tutmayandan, oruç tutmayan da tutandan rahatsız olmaz!..
Hatta öyle ki, bir Kıbrıslı’nın oruç açtığı mekanda bir başka Kıbrıslı içkisini yudumlar!..
Üstelik bunu karşılıklı sohbet şeklinde yaparlar!..
Bizler için;
-Kim komünist...
-Kim muhafazakar...
-Kim kapitalist farketmez!..
Görüş ayrılıklarımızı gereken platformlarda fikirler ışığında tartışırız fakat hayatın normal akışında bu farklılıklar bizleri düşmanlaştırmaz!..
Aksine her tartışma sonunda soluğu ya meyhanede ya çorbacıda alırız!..
Farklıyız biz!..
Başka hiçbir topluma benzemeyiz!..
Her şeyi tadında yaşamayı severiz!..
Aşırı tepkilerimiz yoktur bizim!..
Sırf görüşleri yüzünden;
-Birilerini diri diri yakmayız!..
-Elimize bıçağı alıp peşinden koşmayız!..
-Bir ateisti Müslüman, bir Müslüman’ı da ateist yapmaya çalışmayız!..
Kültürümüz böyle...
O nedenle ayarlarımızla oynamayınız!..
Yoksa hiç göstermediğimiz bir özelliğimiz ortaya çıkar!..
O da direnmek!..
Osmanlı bizi satıp kaçtığı günden beri bu ada üzerinde direniyoruz!..
Bugünlere dilene dilene değil direne direne geldik!..
Ne birilerine yama olduk ne de bundan sonra ilhak oluruz!..
O nedenle tekrarlıyorum, bu toplumun ayarları ile oynamaktan vazgeçiniz!..
Herkes kendi ülkesinde dilediği rejimi halkının onayı ile hayata geçirir...
Biz laik bir toplum olarak varolduk, sonuna kadar da laik bir toplum olarak kalacağız!..
Özgürlükler ise bizlerin zenginliği olarak laik sistem içerisinde kendilerine yer bulacaktır!..
Ne bize ne de en güvenli kalemiz olan yargıya dokunmayınız!..

Anahtar Kelimeler:
Ali Kişmir
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