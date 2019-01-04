Salı günü akşam üstü aşırı yorgunluk, halsizlik ve taşikardi şikayetleriyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran Aydın Denktaş’a zatürre teşhisi konulmuştu. Kanındaki iltihabi hücrelerinin çok yüksek olduğu tespit edilen Aydın Denktaş, solunum cihazına bağlanıp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
Aydın Denktaş bugün öğleden sonra uyandırılmaya çalışılacak
Zatürre teşhisiyle hastaneye yatırılan ve yoğun bakımda olan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş, bugün öğleden sonra uyandırılmaya çalışılacak.
04 Ocak 2019 Cuma 10:39
Büyük Geçmişler olsun ..