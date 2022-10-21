Aydın: "Hiç ülkeye gelmeyene mi vatandaşlık versinler?"

Bakanlar Kurulu kararıyla verilen son vatandaşlıkların yüzde 80'inin Kıbrıs'ta doğup büyüyen, çoğu kendi memleketine gitmeyen ve hatta kendi memleketini hiç bilmeyen ve KKTC'yi özümsemiş kişiler olduklarına dikkati çeken Aydın, 'bu vatandaşlıkların verilmesinde hiçbir sakınca yok' ifadelerini kullandı.

Bu kişilerin yurttaşlık profiline bakıldığı zaman zaten vatandaşlık almak üzere sıraya girmiş kişiler olduklarına vurgu yapan Aydın, bu insanların haklarının bunca zaman gasp edildiğine dikkat çekti.

Bazı kesimlerin 'vatandaşlık veriyorlar, vatandaşlık dağıtıyorlar' söylemlerini eleştiren Aydın, 'bu insanların çoğu bu ülkede doğdular, siz bunun farkında mısınız?' ifadelerini kullandı.

Aydın, konuyla ilgili sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bu insanların içinde hayatları boyunca bir kez Türkiye'ye gitmemiş insanlar var. Hayali insanlara mı vatandaşlık verilsin istiyorsunuz? Hiç ülkeye gelmeyene mi vatandaşlık versinler, bu mu daha iyidir?