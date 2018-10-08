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Aynı sandviççide ikinci alerji kurbanı: Pide ekmeği yedi öldü

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:20
Aynı sandviççide ikinci alerji kurbanı: Pide ekmeği yedi öldü

İngiltere'de susama alerjisi olan 15 yaşındaki bir kız çocuğunun ardından, süt ürünleri alerjisi bulunan 42 yaşındaki bir hemşirenin de, aynı sandviççi zincirinden yediği pide ekmeğiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Celia Marsh adlı İngiliz kadının, etiketinde hayvan sütü içermediği yazılan ekmeği yedikten sonra Aralık 2017'de kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.

Marsh'ın ölümü, bu konuda başlatılan bir soruşturma sırasında Cumartesi günü duyuldu.

'Hindistan cevizi sütüne protein karıştı'

9 ülkede 500'den fazla şubesi bulunan sandviççi zinciri Pret a Manger'den yapılan açıklamada, ekmekte kullanılan yoğurdun hindistan cevizi sütünden yapıldığı belirtildi.

Ancak şirket, tedarikçi şirketin fabrikasında yoğurda hayvan sütü proteini karıştığını öne sürdü.

Pret a Manger, bu şirketle ilişkisini kestiğini, Marsh'ın ailesine her türlü yardımda bulunmaya hazır olduğunu duyurdu.

Geçen ay benzer bir soruşturmada, Natasha Ednan-Laperouse adlı bir kız çocuğunun Temmuz 2016'da Nice'e gitmeden önce Heathrow havaalanında yediği sandviçten öldüğü ortaya çıkmıştı.

Sandviç hamuruna mutfakta susam karıştığı belirtilmiş, şirket bu olayın ardından etiketlerindeki alerji uyarılarını değiştireceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
SandviçHaberKKTC
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