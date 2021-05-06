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AYTUĞ TÜRKKAN: "TEDAVİME OTELDE DEVAM EDİLECEK"

Covid-19'a yakalanan Gazeteci Aytuğ Türkkan sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 12:53
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AYTUĞ TÜRKKAN: "TEDAVİME OTELDE DEVAM EDİLECEK"

GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA

Covid-19'a yakalanan Gazeteci Aytuğ Türkkan sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi.

Türkkan, sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirerek, tedavisine otelde devam edileceğini açıkladı. Türkkan aynı zamanda Pandemi Hastanesi ekibine de ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Aytuğ Türkkan'ın paylaşımı şu şekilde:

Değerli dostlar..
Bu sabah Pandemi Hastanemize gittim ve gerekli işlemler yapıldı. Her şey gayet güzel sağlık açısından hiç bir sıkıntım yok, ciğer filmlerim tertemiz.. Başhekimimiz Dr. Erol Uçaner ve deneyimli hemşiremiz Oğuz Köse kardeşim başta olmak üzere hastanede görev yapan tüm sağlıkçılara ilgileri için teşekkür ederim... Gayet iyi organize olunmuş ve tertemiz düzenli bir pandemi hastanemiz var... Bu açıdan şanslıyız... Bu arada koridorlarında yürürken iyi ki Türkiye Cumhuriyeti bu hastaneyi yapmış ki insanca tedavi olabileceğimiz bir merkeze kavuşmuşuz diye düşündüm.. Sağlık açısından tedavimin hastanede devam etmesine gerek olmadığına kanaat getirildi ve otele yerleşmiş bulunmaktayım..
Yoğun telefon trafiği devam ediyor, bir çoğuna bakamıyorum özür dilerim.. İyi dilekleriniz için binlerce kez teşekkür ediyorum

Anahtar Kelimeler:
Aytuğ Türkkan
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