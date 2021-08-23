Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Karabağ’da

44 günlük Karabağ savaşı sürecinde dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren Azerbaycan Diaspora teşkilatları birlik ve beraberlik sergilediler. Vatan toprağının işgalden azad olunması için uzun yıllardır diplomatik mücadele veren lobicilik alanında bir çok önemli projeye imza attılar.

Azerbaycan’ın zaferi ile neticelenen Karabağ savaşı sonrası ülkemiz, 30 yıla aşkın bir süredir Ermenistan güçleri tarafından dağıtılan bölgede yaraları sarmaya devam ediyor. Binlerce mayınlanmış araziler temizlenmekte ve tamamen yok edilmiş kentlerin yerine daha modernleri inşa edilmektedir. Azerbaycan halkı seferber olarak bölgenin yeniden eski haline dönüştürülmesi ve bir milyona aşkın soydaşının yeniden ana-baba topraklarına kavuşması için çalışmaktadır.

Azerbaycan Devlet Diaspora Başkanlığı, bölgede geçmişte yapılan soykırımları, hunharca katliamları, vahşice yok edilmeye çalışılan evleri yerinde göstermek ve faaliyet gösterdikleri ülkelerde propagandasını yapabilmek için yurt dışında yaşayan saygın soydaşlarını ve diaspora başkanlarını bölgeye götürdü.

Büyük bir heyecan ile yapılan bu programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti-AKDC’de dahil edildi. Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, bölgeye seferin çok önemli olduğunu ve bizim geçmişte neler yaşadığımızın aynası olduğunu bildirdi. Hasanoğlu: “Azerbaycan toprakları 30-yıla yakın Ermenistan devleti ve terör teşkilatları tarafından işgal olundu. Uzun yıllardır Azerbaycan devleti diplomatik bir mücadele verdi. Uluslararası hukuka dayalı yapılan faaliyetler fayda sağlamadı. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ve Azerbaycan halkı birlik ve berabelik içerisinde kendi tarihi arazilerini 44 günlük savaş ile düşman işgalinden azat etmiş oldu. Yalnız bugün Karabağ’da ve Şuşa’da bulunmak çok sevindirici olsada burada yaşanan vahşet bizi oldukça üzmektedir. Başta Hocalı soykırımı olmakla çok sayıda soydaşımız şehit edilmiştir. Biz bugün Şuşadayız; Şuşa şehrinin tarihimizde önemli bir yeri var ve Şuşa artık azattır. 1992 yılında Şuşa işgal edildiğinde burada 195 Azerbaycanlı vahşice katledildi, 165 kişi ağır yaralandı, 552 çocuk anne-babasını kaybetti, 20 bine açkın soydaşımız yurdundan oldu. Hala günümüzde 60’a yakın vatandaşımızdan bir haber alamadık. Burada yaşama dair ne varsa silmişler; evler yakılmış-yıkılmış. Azerbaycan Devleti, elbette en kısa zamanda bu yaraları saracaktır. Bizler hep birlikte devletimizin yanındayız. Azerbaycan ordusu halkımız ile birleşti Karabağ’ı azat etti. Şimdi daha çok çalışma zamanı. Öncelikle dünya kamuoyunu burada yaşananlarla ilgili bilgilendirmemiz lazım. Bu amaç ile buradayız.” dedi.

26 ülkeden, 100’e yakın temsilcinin davet edildiği Şuşa programı çereçevesinde bölgede yaşananlar, Ermeniler tarafından dağıtılan müze ve evler gösterildi. Çok büyük mücadeleler ile Azerbaycan ordusunun başarısı sergilenmiş oldu. Aynı zamanda kısa bir sürede Azerbaycan Devleti’nin bölgede kalkınmanın sağlanması ve vatandaşların kendi evlerine kavuşması için çalışmalar hızla yapılmakta. Fuzuli Uluslararası Havalimanı, zafer yolu otobanı, okullar ve evler inşa edilmektedir. Tarihi dokusunun korunup saklanması şartı ile bölgenin modern bir atmosfere kavuşması için dünyaca ünlü mimarlık ve inşaat şirketleri hızla çalışmalarını sürdürmektedirler.