BAE gezegenler arası göreve hazırlanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Güneş Sistemi’ndeki ana asteroit kuşağı için yeni bir uzay görevine hazırlanıyor. BAE Uzay Ajansı’ndan gelen açıklamaya göre gezegenler arası görev 2028'de başlayacak.

Görev için tasarlanan uzay aracının, 2030'da Mars ve Jüpiter arasında bulunan Ana Asteroit Kuşağı’na ulaşması hedefleniyor. Ancak araç bundan önce Venüs ve Dünya'nın yörüngesinde kısa bir sefere çıkacak.

Uzay aracının Venüs ve Dünya’nın kütleçekim kuvvetlerinden yararlanarak asteroit kuşağına ulaşması amaçlanıyor. Ancak Venüs yörüngesi son derece sıcak olduğu için aracın termal koruma sağlayacak malzemelerle inşa edilmesi gerekiyor.

Uzay aracı asteoroit kuşağına ulaştığında ise 7 göktaşını inceleyecek ve ardından 2033'te Dünya'dan 560 milyon kilometre uzaktaki bir asteroide inecek.

Görev başarılı olursa BAE, bir asteroide uzay aracı indiren 4. ülke olacak.

Abu Dabi emirliğinin Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan, görevle ilgili açıklamasında, "Bu yeni görev, gençliğin uzayı keşfetme tutkusunu gerçekleştirme yeteneklerini test ediyor ve güçlendiriyor" ifadelerini kullandı:

Mühendislerimizin, akademik araştırma kurumlarımızın bu cesur yeni mücadeleyi üstlenmek için donanımlı olduğundan eminiz.

Öte yandan görevin bilimsel hedeflerine ve uzay aracında kullanılacak cihazlara dair ayrıntıların 2022’de açıklanması bekleniyor.

BAE Uzay Ajansı, Temmuz 2018'de başlayan Mars görevlerinden elde edilen bilgilerden ve Hope (Umut) uzay aracının tasarımında kullanılan teknolojiden yeni görevde de yararlanacaklarını açıkladı.

Hope uzay aracı, Şubat 2021’de Mars yörüngesine başarıyla yerleştirilmişti.

Yörünge aracı Temmuz 2021’DE Japonya'da bulunan Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.