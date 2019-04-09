Baf Türk Birliği kan bağışı kampanyası düzenledi

Baf Türk Birliği, toplumsal sorumluluk projelerine Kan Bağışı Kampanyası düzenleyerek devam etti.



Kan Bankası’ndaki, kan stoklarına katkı amacıyla bağış gerçekleştiren Baf Türk Birliği yönetimi ve üyeleri yaptıkları bu bağışla mutluluk ve huzur dolduklarını belirtti.



Baf Türk Birliği yönetim kurulu başkanı Cenk Dökmen yaptığı açıklamada, Baf Türk Birliği olarak her zaman kan eksikliği yaşanan Kan Bankasının derdine derman olmak için yılda iki kez düzenledikleri Kan Bağışı Kampanyası’nda, bugün katılımın yoğun olduğunu dile getirdi.Bağış yapan herkese teşekkür eden Dökmen, diğer sivil toplum örgütlerinin de kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunurken, toplumsal sorumluluk projelerine devam edeceklerini kaydetti.