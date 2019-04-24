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Baflılar Baf’ı Ziyaret Etti

Gazi Baf Dayanışma Derneği, Baf Türk Birliği ve Biz Baflıyız İnisiyatifleri öncülüğünde Baf kasabasına gezi düzenlendi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 14:25
Baflılar Baf’ı Ziyaret Etti
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Dernekten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 350 civarında Baflı katılarak, göç ettikleri kasabadaki anılarını tazelediler.

Etkinlik çerçevesinde, Baf’ta 1960’lı yıllarda göçe zorlanıp Türk bölgesi haline gelen Mutallo’daki tarihi eserler ve manevi değeri yüksek yerler ziyaret edildi, 1950’li ve 1960‘lı yıllarda onlarca kez bombalanan Aşağı Baf bölgesinde yer alan Ulu Cami ziyaret edilerek şehit düşenler için dualar okundu.

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Geziye tüm Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden Baflılar katılırken, Baflılar, Baf Şehitliğini, Baf Kurtuluş Lisesini, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulubü binasını ve Baf kalesini de ziyaret etti.

Baf ziyareti esnasında basına açıklama yapan Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel, gezinin amacının eski günleri yâd etmekle beraber geriden gelen Baf kökenli gençlere Baf’ı ve Baf kültürünü tanıtarak, Baflılığı yaşatmak olduğunu kaydetti.

Derneğin çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirten Tokel, ilerde gerçekleştirilecek olan etkinliklere tüm Baf Kasabalılarının ve Baf’a bağlı köylerde ikamet etmişlerin katkı koymalarını da talep ettiklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Baflılar
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