Bağımsızlık Yolu: "İş kazalarının önlenebilmesi için yaptırımlar ağırlaştırılmalı"

Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü, iş kazalarının önlenebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğine uymayan sorumlulara yönelik yaptırımların ağırlaştırılması çağrısında bulundu.

Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü’nden yetkililer, beton dökümü sırasında çökme yaşanan Girne’deki okul inşaatı önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, sözkonusu kazanın, devletin kendi yaptırdığı inşaatı bile denetlemekten aciz bir yapıda olduğunun göstergesi olduğu savunuldu.

Haydar Dolmacı tarafından okunan basın açıklamasında, “Bu kaza ve cinayetlerin önlenmesi için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan sorumluların yargı önüne çıkarılarak cezalandırılmalarını, benzer şeylerin bir daha yaşanmaması için yaptırımların da ağırlaştırılmasını ve çalışanların kendi haklarını arayabilmesi için, iş güvencesi ve iş güvenliğini talep edebilmeleri için sendikasız çalıştırılmanın yasaklanmasını hemen şimdi talep ediyoruz” denildi.

Özel sektörde çalışma saatleri ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, sigortasız ve güvencesiz çalıştırma gibi sıkıntıların ancak sendikalaşma ile aşılabileceği kaydedilen açıklamada, Bağımsızlık Yolu tarafından hazırlanan sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanmasına ilişkin tasarı ile ilgili bugüne kadar hükümetlerin adım atmadığı da iddia edildi.