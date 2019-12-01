Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...

Bağımsızlık Yolu: "İş kazalarının önlenebilmesi için yaptırımlar ağırlaştırılmalı"

01 Aralık 2019 Pazar 17:23
Bağımsızlık Yolu: "İş kazalarının önlenebilmesi için yaptırımlar ağırlaştırılmalı"

Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü, iş kazalarının önlenebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğine uymayan sorumlulara yönelik yaptırımların ağırlaştırılması çağrısında bulundu.

Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü’nden yetkililer, beton dökümü sırasında çökme yaşanan Girne’deki okul inşaatı önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, sözkonusu kazanın, devletin kendi yaptırdığı inşaatı bile denetlemekten aciz bir yapıda olduğunun göstergesi olduğu savunuldu.

Haydar Dolmacı tarafından okunan basın açıklamasında, “Bu kaza ve cinayetlerin önlenmesi için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan sorumluların yargı önüne çıkarılarak cezalandırılmalarını, benzer şeylerin bir daha yaşanmaması için yaptırımların da ağırlaştırılmasını ve çalışanların kendi haklarını arayabilmesi için, iş güvencesi ve iş güvenliğini talep edebilmeleri için sendikasız çalıştırılmanın yasaklanmasını hemen şimdi talep ediyoruz” denildi.

Özel sektörde çalışma saatleri ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, sigortasız ve güvencesiz çalıştırma gibi sıkıntıların ancak sendikalaşma ile aşılabileceği kaydedilen açıklamada, Bağımsızlık Yolu tarafından hazırlanan sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanmasına ilişkin tasarı ile ilgili bugüne kadar hükümetlerin adım atmadığı da iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık YoluIş KazalarıYaptırımlarHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcafer: Soruşturma Komisyonu kurulacak
Gürcafer: Soruşturma Komisyonu kurulacak
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkara Evi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkara Evi’ni ziyaret etti
Yol bakım – onarım çalışmaları sürüyor
Yol bakım – onarım çalışmaları sürüyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim