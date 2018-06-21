Bağımsızlık Yolu, siyasi parti olmak için İçişleri Bakanlığı’na başvurdu

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münir Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun emeğin ve emekçinin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutacak devrimci sınıf örgütü olduğunu vurguladı.

Bağımsızlık Yolu, siyasi parti olma talebiyle İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Bağımsızlık Yolu Kurucu Üyesi Cansu Nazlı, başvuru sırasında yaptığı açıklamada, başvuru ile yasal bir parti haline geldiklerini söyledi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk kez eko sosyalist, feminist bir siyasi parti kurduklarını belirten Nazlı, Kıbrıs’ın bütünleşmesi, bağımsızlaşması, emeğin ve kadının özgürleşmesi, doğanın talan edilmemesi için verdikleri mücadeleyi siyasi parti örgütlenmesi ile büyüterek devam edeceklerini kaydetti.

Bağımsızlı Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu da, birçok alanda gerçekleştirdikleri mücadele sürecinde kendilerini varederek, büyüyerek, geliştiklerini ve son noktaya vararak partilerini kurduklarını anlattı.

Rahvancıoğlu, bağımsızlık Yolu’nun net duruşu ile ilgili bilgi de aktardı.

Rahvancıoğlu partinin duruşunu “Kıbrıs Türk halkının varlığını hem TC’ye hem de Rum tarafına savunmak, AKEL ile ilişkileri eşit ilişki kurabilecek, herhangi bir Kıbrıslı Helen Örgütü olarak tanımlamak, Kıbrıslı Türk kimliğinin göçmen kitlelerle paylaşılarak zenginleştirecek bir değer olduğunu savunmak, siyasal alanda göçmen kitlelerin de dahil olacağı, milliyetçi bir yapıda olmayan ve tüm kesimlere açık sol anlayışı savunmak, feminizmin karşısında sosyalist ve sınıf eksenli bir sosyalist feminizm, ekososyalizm anlayışı , parlamenter mücadeleyi direniş mevzisi olarak kabul etme, AB-ABD’ni emperyalist bir kuruluş olarak kabul etme ve her türlü fon ilişkisini reddetmek”. Olarak aktardı.

Özel Sektörde sendikalaşmanın önemine işaret eden Rahvancıoğlu, yakın gelecekte kamu emekçilerinin gaspedilen siyasal haklarını kazanması için ciddi bir çalışma yapacaklarını da vurguladı.

Bağımsızlık Yolu kurucu Üyelerinden Melisa Koloz ise, bugünden itibaren mücadelelerini artırarak, siyasi partiler ile işbirliği içerisinde devam ettireceğini söyledi.