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Bağımsızlık Yolu yarın eylem ve yürüyüş yapıyor

24 Kasım 2019 Pazar 13:26
Bağımsızlık Yolu yarın eylem ve yürüyüş yapıyor

Bağımsızlık Yolu, Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yarın Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt’ta eylem ve yürüyüş yapıyor.
Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın ilk etkinlik Mağusa’da saat 16.00’da DAÜ Çemberi’nde gerçekleşecek. Güzelyurt’ta GÜSDEP, GÜKAD, ODTÜ Kampüs-Sen, ODTÜ SDT ve Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü tarafından ortaklaşa organize edilen eylem saat 17.30’da Otobüs Terminali’nde başlayacak.

Lefkoşa’da Kadın Eğitimi Kolektifi’nin çağrısıyla ortak organize edilen yürüyüş saat 18.00’de Dereboyu Gloria Jeans’in önünde başlayıp, Başbakanlık istikametinde devam edecek yürüyüş gerçekleştirilecek.

DB/TAK

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Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık Yolu
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