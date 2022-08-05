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Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar

Görevi Kötüye Kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket, Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlılar S.S, B.C ,M.S ve M.B yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ağustos 2022 Cuma 13:02
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Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
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(Kamalı Haber)

Görevi Kötüye Kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket, Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlılar S.S, B.C ,M.S ve M.B yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Salih Keskinel, olguları aktardı.

Polis, 3 Şubat 2022 tarihinde Lefke Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu S.S'nin Görevini Kötüye Kullanarak, Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı bir bilgisayar programından, H.K, Ç.M ve M.Ş'nin hakkında geçmişte düşülen kayıtların neler olduğunu tespit ederken, Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enver Bahçeciler’in davasında kullanmak amacıyla Güzelyurt’ta sakin M.S ve Mahmut S'nin ise B.C'ye verdiğini anlattı.

Polis, 2 Ağustos 2022 tarihinde zanlı B.C'nin ofisinde yapılan aramada, H.K, Ç.M ve M.Ş'nin Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı bir bilgisayar programından alındığına inanılan ve programdaki sırasıyla birebir örtüşen kayıtların başlıklarının, el yazısıyla yazıldığı kâğıdın emare alındığını belirtti.

Polis, aynı gün tüm zanlıların tutuklandığını ve B.C'nin bilgileri nereden aldığını hatırlamadığını söylediğini anlattı.

Polis, zanlı M.S'nin konu bilgileri yeğeni olan S.S'den aldığını söylediğini belirtti.

Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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