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Bahis Paralarını KKTC'de Aklamışlar

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, buradan elde ettikleri 5 milyon lirayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) giderek kumarhaneler üzerinden akladıkları belirlenen suç örgütüne yönelik 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8 zanlıdan 5'i yakalandı.

25 Haziran 2019 Salı 16:27
Bahis Paralarını KKTC'de Aklamışlar

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kurdukları internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatarak, haksız gelir elde ettikleri belirlenen suç örgütünü takibe aldı.
Zanlılara ait 9 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8 zanlıdan H.M.T, H.K, V.Y. ve Ö.D. ikametlerinde, kaçmaya çalışan C.A. ise sinyal takibi neticesinde gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
BAHİS PARALARINI KKTC'DE AKLAMIŞLAR
Şüphelilerin kurdukları internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, bu siteye tanıdık referansları aracılığı ile üye yaptıkları kişilere elden aldıkları para karşılığı üyelik verdikleri belirlendi. 
Soruşturma kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile irtibat kuran polis ekipleri, zanlıların bu yolla edindikleri yaklaşık 5 milyon liralık haksız kazancı, aylık olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek buradaki kumarhaneler üzerinden akladıklarını tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bahis Parası
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Wow 2019-06-25 19:47:47

Monte Carlo :)

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umit tekin 2019-06-25 20:39:42

ZATEN BURDAKI GAZINOLARIN AMACI KARAPARAYI AKLAMAK DEGIL MI.

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Zeq 2019-06-26 00:12:04

Sanki bilmeyen var dünyada illegal işler buraya aktarılmaya başladı.ya engelleyi yada devlet olarak güzel vergiler koyun

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