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Bakan Amcaoğlu, KKTC’nin yerli otomobili “GÜNSEL”i test etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan GÜNSEL Üretim Tesisleri test sürüş alanında, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i test ederek, devam eden seri üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı

30 Nisan 2021 Cuma 16:11
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Bakan Amcaoğlu, KKTC’nin yerli otomobili “GÜNSEL”i test etti

 Test sürüşünde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti.

Test sürüşünün ardından GÜNSEL Üretim Tesislerini de gezen Bakan Amcaoğlu ve beraberindeki heyet, GÜNSEL’in seri üretim çalışmaları ve aracın geliştirme süreci ile ilgili detaylı bilgiler aldı. Ziyarette açıklamalarda bulunan Bakan Amcaoğlu, GÜNSEL’in KKTC’ye büyük bir ivme kazandıracağına vurgu yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu: “GÜNSEL, ülkeye ivme kazandıracak çok önemli bir girişim.” GÜNSEL’i, “Ülkeye ivme kazandıracak çok önemli bir girişim” olarak tanımlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Daha önce elektrikli araç kullanmamıştım. Performansının bu kadar güçlü olacağını beklemiyordum. Şu anda piyasada olan araçlardan bir farkı yok.

Performans olarak da donanım ve konfor olarak da çok güçlü bir araç” ifadesini kullandı. “Her özelliği ile kullanıcıların ihtiyacını karşılayabilecek bir araç geliştirilmiş” diyen Bakan Amcaoğlu, “Ülkeye ivme kazandıracak bu önemli girişimde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadesini kullandı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Sayın Bakanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum…

” Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu GÜNSEL Üretim Tesisleri’nde karşılayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, test sürüşü sırasında da Bakan Amcaoğlu’na eşlik etti. Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu GÜNSEL’e yaptığı ziyaret nedeniyle teşekkür etti.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, seri üretim hazırlıkları için çalışmalarına tam güç devam ettiklerini söyleyerek, GÜNSEL’in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizde üretilen bir otomobil olarak dünya yollarında boy göstereceğini söyledi.

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Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Olgun AmcaoğluYakın Doğu ÜniversitesiGÜNSEL Üretim Tesisleri
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