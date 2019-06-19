Bakan Amcaoğlu, Milli Mücadele ve Milli Değerleri Koruma Derneği Heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, gençliğe önem verdiğe işaret ederek, KKTC’nin, ülkesine sahip çıkan, milli duygular içerisinde bu ülkenin nereden gelip nereye gittiği noktasında fikir sahibi olan gençlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Milli Mücadele ve Milli Değerleri Koruma Derneği heyetinden oluşan bir grup genci kabulünde konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu; “KKTC’nin yarım yüzyılı aşkın süredir verdiği mücadelenin hangi aşamalarla bugünlere geldiği ve bunun devamında çalışmaların ne olacağı ile ilgili fikirleri hem geçmişle, hem şimdiki zaman, hem de gelecekle iyi kurgulanması gerekmektedir” diye konuştu.

Gençlerin enerjisini gördükçe bundan memnuniyet duyduğunu dile getiren Maliye Bakanı, toplumsal sorunlara duyarlı faaliyetlerin önemine dikkati çekti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, kadına şiddet, çocuk istismarı ve uyuşturucu ile mücadelenin toplumda çokça tartışıldığını ancak bir şey yapma noktasında eksik bırakıldığını belirtirken, daha önce görev yaptığı Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde özellikle uyuşturucu ile mücadelenin canlı şahidi olduğunu hatırlatarak bu dönemde yapılan çalışmalardan söz etti.

Amcaoğlu; “Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nu 120 bin TL’lik bütçesi ile devraldığımız zaman, emanet masada oturan, emanet odada, emanet bilgisayarın karşısında bir Başkanın yürütmeye çalıştığı faaliyetlerini 2017 bütçe yılında derhal, 1 buçuk milyonluk bütçe ile gerçek anlamda hizmet veren daire şekline getirilmiştir. Bu sevindirici bir gelişmedir” dedi.

Milli Mücadele ve Milli Değerleri Koruma Derneği adına konuşan, Halil Çakaloğlu’da, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun milli duyguyu benimsemiş, ülkesine, milletine, vatanına bu duygu ve düşünce içerisinde hizmet etmiş bir lider, bir bakan olduğunu kaydederek, bu durumun kendilerini son derece memnun ettiğini dile getirdi.

Derneğin çalışmaları hakkında da bilgi aktaran Çakaloğlu, kamu yararına sosyal ve bilimsel açıdan çalışmalar yaptıklarını kaydederken, başta Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile birlikte çeşitli seminerler düzenlediklerini. Ayrıca çocuk istismarına karşı bilgilendirici seminerler organize ettiklerini kaydetti.

Milli Mücadele ve Milli Değerleri Koruma Derneği adına konuşan, Halil Çakaloğlu’da; “Ülkemize, vatanımıza ve milletimize elimizden geldiğince ne kadar çok fayda gösterirsek ne mutlu bize diyerek bu yola çıktık” diye konuştu.

(BRT/MAIL)