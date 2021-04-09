Bakan Çağman, SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Çağman, SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek, projeleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Buğra Akter başkanlığındaki SOS Çocuk Köyü Derneği yönetim kurulu üyeleri, Çaman’a görevinde başarılar dileyerek, derneğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile uzun yıllardan beri işbirliği içerisinde çalıştığına dikkat çekti.

Akter, önceki dönemden yarım kalan projeler olduğunu, bu projelerden birinin de ülke gençliğine hizmet veren Girne Gençlik Gelişim Merkezi ( GİGEM) ile ilgili olduğunu ifade ederek, gençlerin istihdamını ve eğitimini teşvik eden projeleri konusunda destek istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da, önemine işaret ettiği SOS’teki çocukların devlet koruması altında olduğunu ve bakım gördüğünü söyledi. Derneğin projelerinin hayata geçirilmesi konusunda katkı koymaya ve işbirliği yapmaya her zaman hazır olduğunu belirten Çağman, özellikle yerel işgücünün desteklenmesi, gençlerin işgücü piyasasına dâhil edilmesi ve ülkenin ara eleman ihtiyacının karşılanması için eğitim projelerine destek vermenin önemini vurguladı.

Pandemi döneminde Sosyal Hizmetler Dairesi’ne duyulan ihtiyacın daha çok arttığının altını çizen Çağman, "Bakanlığımızın sosyal hizmet yönüne ağırlık vererek ilerlememiz gereken bir süreçten geçiyoruz" dedi.