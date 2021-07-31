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Bakan Canaltay: Tüm imkanlar seferber edildi

Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Karşıyaka'da çıkan yangın nedeniyle açıklama yaptı. 

31 Temmuz 2021 Cumartesi 15:42
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Bakan Canaltay: Tüm imkanlar seferber edildi

Canaltay Bakanlık olarak tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı.

Karşıyaka’daki yangının kontrol altına alındığını açıklayan Canaltay, yangına müdahale eden herkese teşekkür etti. 

Canaltay'ın açıklaması şöyle:

Karşıyaka bölgemizde, aniden başlayan yangın, yüreklerimizi ağzımıza getirdi. Bakanlık olarak, tüm imkanlarımız seferber. Ekiplerimiz bölgede. Lapta Belediyesi ile irtibat halindeyiz. Yangını en az zararla atlatmak adına itfaiye ve polis müdürlüğümüz ile koordine halindeyiz. Özel inşaat şirketlerimiz gerekli araç- personel katkısını koyuyor.  Yangın bölgesinde yoğun bir çaba var. Yangın nedeniyle çok acılar çektik. Fazlasını yüreğimiz de vicdanımız da kabul etmez. Çok şükür, Karşıyaka’da yangın kontrol altına alındı. Hepimize geçmiş olsun. Türkiye yaralarını sarmadan, yüreğimizi dağlayan bu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İnsan üstü bir çabayla yüreğimize su serpen devlet ve özel sektörde görevli tüm isimsiz kahramanlara teşekkür ederim. Temaslı olmam nedeniyle evde olsam da, yüreğim, kalbim Karşıyaka’da. Bir an olsun emeğini esirgemeyen, tüm bakanlık, polis, itfaiye, belediye personeli ve halkımıza teşekkür ederim.

Son Güncelleme: 31.07.2021 17:07
Anahtar Kelimeler:
KarşıyakaYangın
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