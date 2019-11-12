Bakan Oğuz Ankara’da temaslarda bulunuyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Dursun Oğuz Ankara’da beraberindeki heyetle birlikte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşen Türkiye’de 11 milyon ağacın dikilmesinin hedeflendiği “Geleceğe Nefes Kampanyası ” etkinliğine katıldı.

Bakan Oğuz, bu etkinliğin ardından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Merkezi’nde Genel Müdür Fahrettin Poyraz ile görüştü.

Bakan Oğuz dün akşam saatlerinde ise önce Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ardından da mevkidaşı Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile biraraya geldi.

Bakan Oğuz, bugün de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile görüşecek.Ardından da akşam saatlerinde Türkiye’den Ankara’dan ayrılacak ve adaya dönecek.

(BRT)