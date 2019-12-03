Bakan Oğuz, Azeri yetkililerle görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Azerbaycan Tarım Bakanlığı yetkilileriyle görüştü.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) Tarım Bakanları Toplantısı’na katılmak amacıyla Bakü’de bulunan Bakan Oğuz, toplantı öncesi Azerbaycan Tarım Bakanlığı’na bağlı merkezde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz’a temaslarında KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer eşlik etti.

Azerbaycan Tarımsal Araştırma Merkezi’ni ziyaret eden Bakan Oğuz, Azerbaycan’ın son yıllarda tarımsal alandaki gelişimi, pazarlama ve üretim konularında bilgi aldı.

Bakan Oğuz, Azerbaycan’ın en büyük modern serasını da gezerek, incelemelerde bulundu.