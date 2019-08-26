Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çevreye ve doğaya büyük önem verdiklerini belirterek, bu konuda çalışmalar yürüten derneklerin yanında olduklarını söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, Her Daim Dostlar Grubu üyelerini kabul etti.

Görüşmede, ülkedeki çevre sorunları ele alınarak, grubun Çam Kese Böceği mücadelesi ile ilgili başlatacağı çalışma konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Tarım Bakanı Oğuz, çevre ve doğaya büyük duyarlılık gösteren grubun çalışmalarının önemli olduğunu belirterek, Çam Kese Böceği ile mücadelede derneğin başlatacağı çalışmayı destekleyeceklerini ifade etti.

Her Daim Dostlar Grubu, ziyaret sırasında, ülkedeki ağaç ve ormanların bu dönemde bir fark yaratacak şekilde fidanlar dikilerek çoğaltılması yönündeki isteklerini dile getirdi. Grup üyeleri, Mağusa’da bulunan ve ülkenin en yaşlı anıt ağacı olan Cümbezin etrafındaki korkuluğun, künyesinin ve tehlike arzeden dalını koruyacak desteğin yeniden ağacın önemini anlatacak şekilde tasarlanması talebini de aktardı.