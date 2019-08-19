Bakan Oğuz, TÜK ambarlarında incelemelerde bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Toprak Ürünleri Kurumu’na ait ambarları ziyaret etti.

Bu çerçevede Bakan Oğuz, Akdoğan Tohum Hazırlama Şubesi ambarları, Akdoğan Yemlik Şubesi ambarları, Vadili ambarları ve Haspolat Şubesi ambarlarında incelemelerde bulundu.

Bakan Oğuz’a temaslarında bakanlık yetkilileri de eşlik etti.

Bakan Oğuz, incelemeler sırasında TÜK’ün, çiftçilerin kendilerine ait ürünlerini (arpa,buğday ve tritikale) tohumluk materyali olarak hazırlama hizmetine devam ettiğini anımsattı.

Bakan Oğuz, kurumun almış olduğu tohumluk materyallerin selektörleme, ilaçlama ve torbalama faaliyetine başladığını belirtti.

Ayrıca Bakan Oğuz, kurum tarafından 17 Haziran 2019 tarihinde başlatılmış olan zahire alımlarının, 23 Ağustos 2019 Cuma günü son bulacağını da kaydetti.

(BRT/MAIL)