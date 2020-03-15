Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Bakan Pilli'den karantina altındakilere ilişkin açıklama

Bakan Pilli: "Mağusa bölgesinde mevcut 3 otelde karantina altında kalmakta olan turistlerin temel ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmaktadır"

15 Mart 2020 Pazar 13:46
1968 Okunma
Bakan Pilli'den karantina altındakilere ilişkin açıklama

Bakan Pilli: "Mağusa bölgesinde mevcut 3 otelde karantina altında kalmakta olan turistlerin temel ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmaktadır"

Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli, Mağusa bölgesinde mevcut 3 otelde karantina altında kalmakta olan turistlerin temel ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılandığını belirtti.

İlk günden bu yana ükemizde karantina altında bulunan turistlerin bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi kendi kaderlerine bırakılmadığını, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Bakan Pilli, şu ifadelerde bulundu;

“Mağusa bölgesinde mevcut 3 otelde karantina altında kalmakta olan turistlerin temel ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmaktadır.

Karantina altında tutulan turistlerin özellikle tıbbi ilaç ve malzeme ihtiyaçları, hijyen malzemeleri, otel yöneticileri ile istişare edilerek Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmakta olup, tüm yeni ihtiyaçlar da karşılanmaya devam edilecektir.

Karantina altında bulunan turistlerin doktor ve sağlık ekibi ihtiyaçları bakanlığımızca düzenli olarak karşılanmaktadır.

Bu kontrollere ek olarak otellerin önünde sürekli ambulans konuşlandırılması kararı verilmiştir.

Otelciler Birliği, Sivil Savunma Teşkilatı ve KKTC Kızılay ile istişare edilmiş, karantina altında bulunan turistlerin yeme ve sıcak, soğuk içecekler gibi ihtiyaçları hususunda kalacakları süre içerisinde sıkıntı yaşamamaları için gerekli  tüm tedbirler alınmıştır.

Ayrıca genel temizlik ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili Mağusa Belediyesi ile işbirliği yapılmıştır.Bakan Pilli: "Mağusa bölgesinde mevcut 3 otelde karantina altında kalmakta olan turistlerin temel ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmaktadır"

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliKoronavirüsKKTC KoronaCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahali: Türkiye’den gelen 71 tır şöförü serbestçe dolaşıyor
Şahali: Türkiye’den gelen 71 tır şöförü serbestçe dolaşıyor
“Virüsün yeni bir dalga halinde ülkemize taşınma tehlikesi var”
“Virüsün yeni bir dalga halinde ülkemize taşınma tehlikesi var”
Basın-sen’den açıklama
Basın-sen’den açıklama
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim