Bakan Pilli'den karantina altındakilere ilişkin açıklama

Bakan Pilli: "Mağusa bölgesinde mevcut 3 otelde karantina altında kalmakta olan turistlerin temel ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmaktadır"

Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli, Mağusa bölgesinde mevcut 3 otelde karantina altında kalmakta olan turistlerin temel ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılandığını belirtti.

İlk günden bu yana ükemizde karantina altında bulunan turistlerin bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi kendi kaderlerine bırakılmadığını, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Bakan Pilli, şu ifadelerde bulundu;

“Mağusa bölgesinde mevcut 3 otelde karantina altında kalmakta olan turistlerin temel ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmaktadır.

Karantina altında tutulan turistlerin özellikle tıbbi ilaç ve malzeme ihtiyaçları, hijyen malzemeleri, otel yöneticileri ile istişare edilerek Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmakta olup, tüm yeni ihtiyaçlar da karşılanmaya devam edilecektir.

Karantina altında bulunan turistlerin doktor ve sağlık ekibi ihtiyaçları bakanlığımızca düzenli olarak karşılanmaktadır.

Bu kontrollere ek olarak otellerin önünde sürekli ambulans konuşlandırılması kararı verilmiştir.

Otelciler Birliği, Sivil Savunma Teşkilatı ve KKTC Kızılay ile istişare edilmiş, karantina altında bulunan turistlerin yeme ve sıcak, soğuk içecekler gibi ihtiyaçları hususunda kalacakları süre içerisinde sıkıntı yaşamamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Ayrıca genel temizlik ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili Mağusa Belediyesi ile işbirliği yapılmıştır.Bakan Pilli: "Mağusa bölgesinde mevcut 3 otelde karantina altında kalmakta olan turistlerin temel ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmaktadır"