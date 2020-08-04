Bakan Pilli:" Toplam 1238 test yapıldı,  5 pozitif vakaya rastlandı"  

Bakan Pilli, pozitif 4 vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın ise yurt dışından gelen bir kişinin temaslısı olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.



4 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 1238



Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok



Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 75.755

Toplam Vaka Sayısı- 158

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 121



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 33



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok