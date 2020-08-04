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2 yeni pozitif vaka!
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Bakan Pilli:" Toplam 1238 test yapıldı,  5 pozitif vakaya rastlandı"  

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1238 olduğunu, 5  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı. 

04 Ağustos 2020 Salı 19:27
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Bakan Pilli:" Toplam 1238 test yapıldı,  5 pozitif vakaya rastlandı"  

Bakan Pilli, pozitif 4 vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın ise yurt dışından gelen bir kişinin temaslısı olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 


4 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1238      


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5      


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 75.755  

Toplam Vaka Sayısı- 158    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 121 


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 33          


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Son Güncelleme: 04.08.2020 19:29
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