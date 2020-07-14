Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Bostancı'da uyuşturucu operasyonu
Bostancı'da uyuşturucu operasyonu
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Bar kavgası cezaevinde son buldu
Bar kavgası cezaevinde son buldu
3 gün daha tutuklu kalacaklar
3 gün daha tutuklu kalacaklar
1000 Doların tamamını TL'ye çevirdi
1000 Doların tamamını TL'ye çevirdi

Bakan Pilli:" Toplam 553 test yapıldı,   1 pozitif vakaya rastlandı  " 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 553 olduğunu,  1pozitif vakaya  rastlandığını  açıkladı.

14 Temmuz 2020 Salı 19:03
1137 Okunma
Bakan Pilli:" Toplam 553 test yapıldı,   1 pozitif vakaya rastlandı  " 

Pozitif olan vakanın ülkemize deniz yolu ile gelen KKTC vatandaşı olduğunu belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını,  pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  Karantina Merkezinde tedavisine başlandığını belirtti. 


14 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 553     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 49.290   


Toplam Vaka Sayısı- 117

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 9 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Son Güncelleme: 14.07.2020 19:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz KKTC'de de anılacak
15 Temmuz KKTC'de de anılacak
Tatar: "Azerbaycan'ın yanındayız"
Tatar: "Azerbaycan'ın yanındayız"
Rapor Cumhurbaşkanlığı'na ulaştırıldı
Rapor Cumhurbaşkanlığı'na ulaştırıldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim