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Bakan Üstel Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

24 Şubat 2021 Çarşamba 16:36
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Bakan Üstel Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni ziyaret etti

Hastane yönetiminden bilgiler alan Bakan Üstel, servisleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Üstel, daha önce Covid- 19 hastaları için kullanılan Nöroloji yoğun bakım bölümünün eksikliklerinin tamamlanması ve çalışmaların başlaması talimatını verdi.

DNA Laboratuvarına giderek bilgiler alan Bakan Üstel, Covid-19 mücadelesinde DNA laboratuvarının ana merkez olduğunu, laboratuvarda özveri ile emek veren bir ekip gördüğünü söyledi. 

Hedefin ülke genelinde PCR testlerinin çoğaltılması olduğunu belirten Bakan Üstel, laboratuvarın önüne yapılacak ek bir oda ile daha geniş bir ortam sağlanacağını, böylelikle laboratuvarda çalışan sağlık çalışanları ve giden vatandaşların daha rahat bir ortamda olacaklarını ifade etti. 

Üstel, yangın sonrası zarar gören KVC Bölümünde de incelemelerde bulundu. 

Ziyareti sırasında ülkemizde devam eden Covid-19 mücadelesine değinen Bakan Üstel, salgının henüz sona ermediğini, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Şu anda kısmi bir açılıma gidildiğine işaret eden Bakan Üstel, market gibi kalabalık ortamlarda özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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