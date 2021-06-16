Bakan Üstel, Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakan Üstel, temaslarına başlamadan önce Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Üstel, Mozoleye çelenk koyduktan sonra Misak - ı Milli Kulesi'nde Anıt Özel defterini imzaladı.

Bakan Üstel deftere şunları yazdı:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte manevi huzurunuzda bulunmanın mutluluğunu, sevincini ve onurunu yaşıyorum.

Kıbrıs Türk Halkı büyük Türk Ulusu’nun ayrılmaz bir parçası olmaktan her zaman gurur duymuş, bu coğrafyada “ Ne Mutlu Türküm” diyerek bu günlere ulaşmış, gelecek nesillerimizin de bu düşüncelerle yetişmesine önem vermiştir.

Kıbrıs Türk Halkı olarak Anavatan Türkiye ile işbirliği, gönül birliği içinde her alanda çalışmalar yürüterek, yüce huzurunuzda çizdiğiniz yoldan ayrılmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çok daha güzel, aydınlık yarınlara ulaştıracağımızın bu vesile ile bir kez daha sözünü verir, saygı ve minnetle eğiliyorum, ruhun şad olsun Yüce Atam. "

Dt. Ünal Üstel

Sağlık Bakanı