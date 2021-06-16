Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Daha önce de benzeri suçtan teminatı olmuş
Daha önce de benzeri suçtan...
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit...
Aranan bir kişi daha var
Aranan bir kişi daha var
Aranan iki kişi daha var!
Aranan iki kişi daha var!

Bakan Üstel, Anıtkabir'i ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, dün akşam heyetiyle birlikte gittiği Ankara'da temaslarına bugün başlıyor. 

16 Haziran 2021 Çarşamba 13:34
64 Okunma
Bakan Üstel, Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakan Üstel, temaslarına başlamadan önce Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. 

Üstel, Mozoleye çelenk koyduktan sonra Misak - ı Milli Kulesi'nde Anıt Özel defterini imzaladı. 

Bakan Üstel deftere şunları yazdı:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte manevi huzurunuzda bulunmanın mutluluğunu, sevincini ve onurunu yaşıyorum. 

Kıbrıs Türk Halkı büyük Türk Ulusu’nun ayrılmaz bir parçası olmaktan her zaman gurur duymuş, bu coğrafyada “ Ne Mutlu Türküm” diyerek bu günlere ulaşmış, gelecek nesillerimizin de bu düşüncelerle yetişmesine önem vermiştir. 

Kıbrıs Türk Halkı olarak Anavatan Türkiye ile işbirliği, gönül birliği içinde her alanda çalışmalar yürüterek, yüce huzurunuzda çizdiğiniz yoldan ayrılmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çok daha güzel, aydınlık yarınlara ulaştıracağımızın bu vesile ile bir kez daha sözünü verir, saygı ve minnetle eğiliyorum, ruhun şad olsun Yüce Atam. " 

Dt. Ünal Üstel 
Sağlık Bakanı 

Son Güncelleme: 16.06.2021 16:26
Anahtar Kelimeler:
ünal üstelAnıtkabir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne'de Feci Kaza!
Girne'de Feci Kaza!
Yarın 6 Saat Boyunca Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın 6 Saat Boyunca Elektrik Kesintisi Olacak
Cumhurbaşkanı Tatar, Akil Dost Konseyi Komitesi Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Akil Dost Konseyi Komitesi Heyetini Kabul Etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim