Bakanlar Kurulu açıklaması

Bakanlar Kurulu başbakan Ersin Tatar Başkanlığında toplandı…
Kurulda alınan karar yazılı açıklama ile kamuoyu ile paylaşıldı.
Yazılı açıklamaya göre;
Bakanlar Kurulu, Korona Virüs (COVID-19) ile ilgili olarak KKTC’ye girişlere ilişkin tedbir amacli almis oldugu E.T(K-I)773-2020 says ye 11.6.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararının maddesi altında düzenlenen A kategorisinde yer alan Türkiye’nin, bu kategoriden çıkarılıp B kategorisine dahil edilmesine ve 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Türkiye’den gelecek yolcuların biri KKTC’ye gelmeden önce 72 saat içinde ve diğeri de KKTC’ye giriş noktalarında olacak şekilde çifte PCR testi uygulamasına tabi tutulmasına ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine ve Ulaştırma Bakanlığının Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde deniz ve hava limanlarından gelecek yolcuların sayısının düzenlenmesi ve/veya kontrollü olacak şekilde kısıtlanması konusunda yetkilendirilmesine karar verdi.
Siz Türkiye'nin hastanelerine mi güvenmiyorsunuz yoksa doktorlarına mı ? Sizin test almaya paranız yokken size testleri Türkiye gönderdi. Şimdi güvenmeyip biz de test yapıcaz mı diyorsunuz ? Teste güvenmiyorsanız gelenlere iki farklı hastaneden test getirin diyebilirsiniz. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz ?
Hassiktir ordan bre götoğlu göt..Karnın doydu galiba sürünget pislik...Sanamı soracağız ulan ne yapacağımızı hıyaroğlu hıyar,itoğlu it...İşiniz gücünüz provokasyon...Beğen (1) Beğenmedim! (0)
Kerem güvenmeyen güvenmez sanamı soracaktık. Bu nasıl cümleler lan denyo. Diyelim ki paramız yok muamele bumu olacak bize karşı. Bu olacaksa butun turkiyeliler siktirsin gitsin. Allahmisiniz?senin gibi cahiller yüzünden kktc ve tc arasi bozuluyor.Beğen (5) Beğenmedim! (6)
Cahil cahil konusmussun yine, hastaneye ya da Turkiye ye guvenmekle alakasi yok. PCR testleri %100 guvenilir degil. Ustelik 72 saatlik bir sure icinde , yakalanamayan bir hasta KKTC ye varince titre yeterli oldugu icin yakalanbiliyor. Anlamadan etmeden konusuyorsun.Beğen (9) Beğenmedim! (2)
Be keremmin nesin bre garagoz paramiz yok derken senin o turkiye devletin maf etdi be garagoz bunun icini a garagozBeğen (3) Beğenmedim! (6)
Abi siz trolmusunuz ya? Her ikidebir gelip urada TC KKTC arasini acmaya calisan boyl sacma sapan yazilar yaziyorsunuz? Ne nane oldugunuz da belli degil. Sanin Turk olduguna bile inanmiyorum ben . Sadece trollemek icin buraya geliyorsun hep. Sacma sapan yorumlarla milleti kiskirtmaya calisiyorusunuz hep. Sayin Gundem yoneticileri , sitenioz trollerle dolmus haber verelim. :/Beğen (2) Beğenmedim! (2)
Türkiyeden hiçbir yolcuyu kabul etmeyen ülkelere de 'siz kimsiniz' diyor musun?Beğen (2) Beğenmedim! (4)
vatandas dogru soyluyor 3 gn icesinde virus bulasabilir fakat turkiye insaninin vergileriyle alinip kktc ye verilen pcr testleri icin para alirlarsa haksizlik olur
Ne haksızlıği bee. Sizi niyetiniz para vermemek. Parayla alınsaydı kuzu kuzu verecektiniz sanki. O yüzden devlet alsın. Yasasin kktc.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Evet testler bedava olmali en azindan. Katiliyorum.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
şaka gibi. zaten çoğuna formaliteden test yapar gibi yapacaklar. kapasiten yoksa nasıl bekletecen o kadar insanı sırada. sırada kaparsalar virüsü ne olacak ? pozitif çıkması için o hava alanı sırasında beklediten 2 hafta sonra da pozitif çıkabilir, heryere bulaştırdıktan sonra. süpersin devlet. akıncı gir devreye.
"Murat" diye yazan arkadas: Maskelerin koruyucuklug cok dusuk. Eger maskeye guvencek olsaydik butun dunyaya yayilmazdi bu virus. Tabi ki maske takmak takmamamktan daha iyi ama MASKE TAKSAN BILE hastalik bulasabiliyor. Nitekim birscok doktorlar MASKE TAKTIKLARI HALDE kapiyorlar bu virusu.Beğen (1) Beğenmedim! (0)
"Cifte test ise yaramaz" diye yazan arkadas: Bu dogru degil. Cifte test yanlis teshis olma sansini azaltir. Turkiyedeki testlerin buyuk hata payi var. Yani sen hasta oldugun halde test negatif cikabilir ama KKTC ye gelince tekrar yaparsan bu sefer poizitif oldugu anlasilabilr. Bunun gibi durumlarda cifte test faydalidir. Ama tabi %100 degil yine de risk var.Beğen (0) Beğenmedim! (2)
Gardaş bizimnan dalga geçeller . İki test yapsan ne farkeder? Test 7 güne kadar göstermez. Yani 5 gün önce gapan testi temiz çıkıp girecek. Ekonomiyi sağlığı mahvedecekler. Garantina yapmaları lazım. Devlet yetkillileri bu halkın sağlığını riske ATAMAZSINIZ!!Beğen (1) Beğenmedim! (1)
Valla sirada kapacak olan zaten ucakta da kapabilir , de o baska konu, fakat FORMALITE UYGULAMA meselesi beni de dusunduruypr. Bizim palyacolar boyle atar keser ama uygulamayageldi mi heo tokezlerler. HAstaneyi kurduklari gibi testleri de ellerineyuzlerine benzetecekler sonunda. Bu isin ciddiyetli , duzenli, kurallara uygun bir seklide, disiplinli organize bir sekilde yapabileceklerini hic zannetmiyorum malesef. Bizde laf cok icraat bok malesef.Beğen (3) Beğenmedim! (0)
Maske ile olacaklar ayrıca korkarak yaşanmaz bi yere kadar halk olarak bir zahmet maske takılsın maske takıldığı sürece korkmaya gerek yok ayrıca kapalı alanlarda vakit geçirmek doru değil yaz ayındayız takılsın maske ler normal hayat devam etsinBeğen (1) Beğenmedim! (1)
inşAllah testi parayla yapmazsınız
Test parayla olsun gardas biraz da devletimiz kazansin.Beğen (0) Beğenmedim! (4)
Dostlar alışverişte görsün!
Why is your country causing people of England problems in coming to your country our infection rate is lower than turkey yet we are to be quarantined on our arrival well let me tell you something without the British tourist your country will be in ruins we will go to other countryside where we will be welcomed with no hassle
Oh fuck off please you troll. You are not British and you are not fooling anyone. You are just a troll coming here constantly irritating everyone and trying to cause conflict. Go fuck yourself please. Gundem is getting infested by trolls these days. :/Beğen (3) Beğenmedim! (0)
GaragozKatagorigizler sizi.ikide bir katagori oynuyorsunuz...emir oylemi geldi...