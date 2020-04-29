Bakanlar Kurulu ‘açılım’ gündemi ile toplandı

Bakanlar Kurulu, Koronavirüs salgını nedeni ile getirilen kısıtlamaların, kademeli olarak açılması gündemi ile toplantı.

HANGİ İŞLETMELERİN AÇILACAĞININ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR…

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgiye göre; 11.45’te Başbakan Ersin Tatar’ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun, gündeminde ise salgın nedeniyle kapatılan işletmelerinin hangilerinin açılacağı olacağı öğrenildi.

Bakanlar Kurulu’nun sona ermesinin ardından, hangi işletmelerin açılacağının açıklanması bekleniyor.

Kıbrıs Postası