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Bakanlar Kurulu ‘açılım’ gündemi ile toplandı

Bakanlar Kurulu, salgın nedeniyle kapatılan işletmelerin, kademeli olarak açılması gündemi ile toplandı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:30
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Bakanlar Kurulu ‘açılım’ gündemi ile toplandı

Bakanlar Kurulu, Koronavirüs salgını nedeni ile getirilen kısıtlamaların, kademeli olarak açılması gündemi ile toplantı.

HANGİ İŞLETMELERİN AÇILACAĞININ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR…

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgiye göre; 11.45’te Başbakan Ersin Tatar’ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun,  gündeminde ise salgın nedeniyle kapatılan işletmelerinin hangilerinin açılacağı olacağı öğrenildi.

Bakanlar Kurulu’nun sona ermesinin ardından, hangi işletmelerin açılacağının açıklanması bekleniyor.

Kıbrıs Postası

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