Bakanlar Kurulu bir dizi yeni karar üretti

23 Ağustos 2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilerek, KKTC’de yaşanmakta olan koornavirüs sürecinde hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde uygulanmakta olan Koronavirüs testleri ile ilgili günlük ihtiyaç dışı yapılan testlerin mükellefiyetlerinin kamu maliyesi açısından sürdürülebilirliği bulunmadığından, belirli kurallara tabi oluşacak karantina ve PCR/Antijen mükellefiyetlerinin kişilerin kendileri tarafından karşılanması amacıyla test ve karantina ücretlendirmesine ilişkin bir dizi yeni karar alındı.

Bahsi geçen kararlar ise bugünden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle:

Sağlık Bakanlığının pozitif hasta takibi, pozitif hastaların temaslıları ve semptomatik hastalar için yapacağı testler ücretsiz olacaktır.

Pozitif hastalar ve temaslı olanlara bileklik takılması halinde bileklik giderleri devlet tarafından karşılanacak olup ilgili kişilerin bileklik yerine otel karantinasında bulunması halinde aşı sürecini tamamlamayan kişilerin karantina masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır. Aşılı kişilerin veya sağlık nedeniyle aşı olamadığını belgeleyen kişilerin karantina ücretleri devlet tarafından karşılanacaktır.

PCR/Antijen testleri sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvar, sağlık kuruluşu ve eczanelerde yapılacaktır. Kişiler Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden başvuru oluşturarak, sistemin yönlendirmesi ile işleme devam edeceklerdir. Yetkilendirilen laboratuvar, sağlık kuruluşu ve eczaneler test sonuçlarını Sağlık Bakanlığı sistemine gireceklerdir. Raporlamalar sağlık bakanlığı sistemi üzerinden yapıldığı takdirde kabul edilebilir olacaktır.

18 yaş altı kişiler ve sosyal yardım alan kişilerin antijen testleri ücretsiz olacaktır. Aşılanma sürecini tamamlayan kişiler ve sağlık nedeniyle aşı olamadığını belgeleyen kişilerin, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarındaki zaman aralığına uygun olmak koşuluyla antijen testleri ücretsiz olacaktır.

Sağlık Bakanlığı tarafından antijen testi ile yapılacak olan taramalar için sağlanan ödenek çerçevesinde özelden hizmet alınabilecektir. Ancak bu taramalar pozitif ve temaslı kişilerle bağlantılı olarak hastalığın tespiti, yayılmasının önlenmesi amaçlı olabilecektir.

Sağlık, çalışma ve eğitim amaçlı kara sınır kapılarından geçiş yapan kişiler Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin ada içi geçiş kararındaki zaman aralığına uygun olmak koşuluyla antijen test ücretinden muaf olacaklardır. Sağlık ve eğitim amaçlı geçecek kişilerin refakatçileri de bu ücretten aynı kural çerçevesinde muaf olacaklardır.

Hava ve deniz yoluyla yurtdışına gitmek amacıyla yapılacak testler ücretli olup sadece sağlık kurulu sevki ile tedavi amaçlı gidenler ve resmi görevliler bu ücretten muaf olacaklardır.

Test ücretlerinde azami fiyat PCR için 100 TL ve Antijen için 40 TL olarak belirlenmiş olup bu rakamların altında da test yapılabilecektir.