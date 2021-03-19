BAKANLAR KURULU KARARLARI AÇIKLANDI

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları açıkladı.
Kapalı sektörlerde çalışanlara verilecek olan bin 500 TL’lik ücret destek ödemelerinin 23 Mart Salı günü yapılacağını duyuran Saner, 49 bin 805 kişiye ödeme yapılacağını ifade etti. Saner, toplam da yapılacak 60 milyon 500 TL’lik destek ödemelerinin direk olarak işçilerin hesaplarına yatırılacağını kaydetti.
Bakanlar kurulu toplantısı sonrasında alınan kararları açıklayan Başbakan Ersan Saner sokağa çıkma yasağı 21.00 – 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek. Saner, Pazar günü ise tam sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.Bakanlar Kurulu kararına göre, kısmi sokağa çıkma yasağı devam edecek. 29 Mart Pazartesi gününden itibaren 12. sınıflar seyreltilmiş eğitime başlayacak.
İşte madde madde açıklanan kararlardan başlıklar:
- Sokağa çıkma yasağına 22 Mart’tan itibaren Pazar gün hariç her gün gece saat 21’den sabah saat 5’e kadar devam edilecektir.
- Pazar günleri ise eczane, fırın ve tarım sektörüne bağlı işletmeler hariç her yer kapalı olacak. Tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
- 29 Mart’tan itibaren okulların sadece 12’inci sınıfları seyreltilmiş olarak eğitime başlayacaktır.
- Yeşil Hat tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kesimler ticaret yapmaları uygun bulunmuştur.
- Restorantlar, paket servislere ek olarak, dış mekanlardaki etkinliklerine devam edebilecek. Cafeler mesafe kurallarına uyarak faaliyetlerine devam edebilecek.
- Bu haftadan itibaren bet ofislerde çalışanlar 24 Mart’a Çarşamba günün kadar PCR testlerini tamamlamaları dahilinde 24 Mart’ta açılmalarına karar verildi. Mekan içerisinde sadece 1/3 oranında oturum yapılabilecek.
- Yüzme havuzları veya lisanslı yüzücülerin antremanlarının yapılmasına karar verildi. Havuzlarda kurs yapılması olmayacak.
- Fitnes salonları: 24 Mart’a kadar PCR test yaptırmaları halinde, aksi bir karar üretilmediği taktirde açılabilecekler.
- Ev karantinasına geçilebilmesi için çalışma yapılması kararı üretildi.
- 12 Nisan’dan itibaren 3 günlük kapalı otel turizminin başlatılması için ülkemizdeki bileklik uygulamasının hayata geçmesini bekleyeceğiz.
- Tiyatro ve konser gibi performans sanatçıları çalışmalarını bireysel olarak yapmaları uygun bulunmuştur. İkili gruplar halinde çalışmalar yapabilecekler.
- Şubat ayı içerisinde kapalı olan sektörlere 1500 TL’lik ödemeler: 54.981 kişi müracaat etti. 49.805 kişi 1500’lerden hak sahibi olacak. 23 Mart Salı günü ödemeler yapılacaktır.