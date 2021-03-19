BAKANLAR KURULU KARARLARI AÇIKLANDI

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları açıkladı.

Kapalı sektörlerde çalışanlara verilecek olan bin 500 TL’lik ücret destek ödemelerinin 23 Mart Salı günü yapılacağını duyuran Saner, 49 bin 805 kişiye ödeme yapılacağını ifade etti. Saner, toplam da yapılacak 60 milyon 500 TL’lik destek ödemelerinin direk olarak işçilerin hesaplarına yatırılacağını kaydetti.

Bakanlar kurulu toplantısı sonrasında alınan kararları açıklayan Başbakan Ersan Saner sokağa çıkma yasağı 21.00 – 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek. Saner, Pazar günü ise tam sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.Bakanlar Kurulu kararına göre, kısmi sokağa çıkma yasağı devam edecek. 29 Mart Pazartesi gününden itibaren 12. sınıflar seyreltilmiş eğitime başlayacak.

İşte madde madde açıklanan kararlardan başlıklar: