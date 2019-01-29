Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu, benzin ve mazota yapılması ihtiyacı bulunan zammı yapmama, fiyat artışının Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması kararı aldı. Kurul ayrıca, bundan böyle seracıların da doğal afet zararlarının Tarım Sigortası Fonu’ndan karşılanması için tüzük değişikliği yaptı.

Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı saat 18.15 civarında sona erdi.

Toplantı sonrasında, Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, alınan kararlarla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’a açıklamalarda bulundu.

Bakanlar Kurulu’nun akaryakıt fiyatlarına zamla ilgili bir değerlendirme yaptığını kaydeden Özersay, benzine 14 mazota ise 20 kuruşluk bir zam ihtiyacı bulunduğunu, ama Fiyat İstikrar Fonu’nun kullanılması ve zammın fiyatlara yansıtılmaması kararı alındığını belirtti.

Tarım Sigorta Fonu’na bundan sonra seracılıkta yaşanacak doğal afet unsurlarının dahil edilmesinin de Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırıldığını dile getiren Özersay, bu yönde bir tüzük değişikliği yapıldığını söyledi.

Doğrudan gelir desteğinden seracılar bağlamında da bir sigorta kesintisi zaten yapıldığını fakat üreticilerin doğal afet zararlarının karşılanmadığını, fonun bu zararı kapsamadığını söyleyen Özersay, bundan böyle beyanda bulunmaları halinde seracıların doğal afetten kaynaklanan zararlarının karşılanabileceğini anlattı.

Özersay bunun kararın resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdiği tarihten sonraki doğal afet zararları için geçeri olacağını da kaydetti.

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun ayrıca bazı yol ve benzeri konularla alakalı kamulaştırma kararları aldığını ve bazı yabancılara taşınmaz mal satışı konusunda karar ürettiğini de söyledi.