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Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

17 Mart 2020 Salı 21:39
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Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, 72 ülkeden KKTC’ye gelen kişilerin devletin belirlediği karantina merkezlerinde 14 gün boyunca karantina altında tutulacaklarını kaydetti.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Dünyada devam eden küresel salgın nedeniyle bu akşam Bakanlar Kurulu olarak aşağıdaki kararı aldık. Bu karar yarın (18 Mart) saat 12:00’den itibaren yürürlüğe girecektir.

Aşağıda isimleri sayılan 72 farklı ülkeden ülkemize gelecek olan KKTC vatandaşları, 18 Mart 2020 saat 12:00’den itibaren KKTC’ye giriş yapmaları halinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca devletin belirleyeceği gözlem merkezlerinde 14 gün boyunca kesintisiz zorunlu tecrit uygulamasına tabi tutulacaklardır. Bu karara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Çin, Güney Kore, İran, Irak, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar, Bahreyn, Nijerya, Kamerun, Gana, Gabon, Fildişi Sahili, Togo, Benin, Senegal, Gambiya, Gine, Sierra Leone, Liberya, Gine Bissau, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad, Sudan, Güney Sudan, Kongo, Orta Afrika Cum, Uganda, Kenya, Somali, Etiyopya, Tanzanya, Filistin, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Hindistan, Moritanya, Malavi, Ruanda, Brundi, Zambiya, Angola, Zimbabve, Mozambik, Ürdün, Lübnan.

Son Güncelleme: 17.03.2020 22:45
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluKudret Özersay
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Magusalı 2020-03-17 22:13:27

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