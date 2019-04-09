Bakanlar Kurulu toplandı.

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Yandık
Sn. Bakanlar kurulu üyeleri, Sn. Arıklı KKTC'de nüfusun (artırılması ve gerçek rakamın gizlenmesinin) milli mesele olduğunu söylüyor. Siz Bakanlar Kurulu olarak bu milli meseleyi biliyor musunuz, yoksa bu mesele de mi sizin dışınızda oynanıyor. Bir ülkenin nüfus milli meselesi(!) dahi Bakanlar Kurulunun gıyabında oynanıyorsa siz neyin Bakanlar Kurulusunuz? Lütfen söyleyin de bilelim.