Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 14.30 sıralarında başladı.

Bakanlar Kurulu’nun gündeminde, yeni yapılacak pandemi hastanesiyle ilgili proje de var. Sağlık Bakanı Ali Pilli proje hakkında sunum yapacak ve proje onaylanırsa ihale süreci başlatılacak.

45 günde tamamlanması ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin bulunduğu arazide 6 bin metrekarelik kapalı alan içerisine inşa edilmesi öngörülen pandemi hastanesinin, acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, tomografi ve laboratuvar servisi ile birlikte toplam 92 oda, 182 yatak kapasiteli olması planlandı.