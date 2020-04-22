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Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 15.20’de toplandı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 16:17
1159 Okunma
Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 15.20’de toplandı.

Bakanlar Kurulu’nun gündeminde coronavirüs salgınına karşı alınan önlemler bulunuyor. Toplantıda önlemlerin değerlendirilmesi ve bazı kararların alınması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu
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Hasan 2020-04-22 16:30:19

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