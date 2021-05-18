Bakanlar Kurulu toplandı

Toplantının gündeminde ise ağırlıklı olarak Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni açılımlar ve turizm olması bekleniyor.
Bakanlar Kurulu'nda alınan kararların toplantı sonrasında açıklanması bekleniyor.
Bakanlar Kurulu, bugün Başbakan Ersan Saner’in başkanlığında saat 15.30 sıralarında toplandı.
Toplantının gündeminde ise ağırlıklı olarak Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni açılımlar ve turizm olması bekleniyor.
Bakanlar Kurulu'nda alınan kararların toplantı sonrasında açıklanması bekleniyor.