Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplandı
Kapat

Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu, bugün Başbakan Ersan Saner’in başkanlığında  saat 15.30 sıralarında toplandı.

18 Mayıs 2021 Salı 15:36
385 Okunma
Bakanlar Kurulu toplandı

Toplantının gündeminde ise ağırlıklı olarak Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni açılımlar ve turizm olması bekleniyor.

Bakanlar Kurulu'nda alınan kararların toplantı sonrasında açıklanması bekleniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürücü araçta sıkışık kaldı
Sürücü araçta sıkışık kaldı
Cumhurbaşkanı Tatar ; “KKTC’yi koruyunuz”
Cumhurbaşkanı Tatar ; “KKTC’yi koruyunuz”
Kapalı Turizm rakamları açıklandı
Kapalı Turizm rakamları açıklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim