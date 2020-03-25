Bakanlar Kurulu Toplanıyor

Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanması bekleniyor.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 11.30 sıralarında toplanması beklenen Bakanlar Kurulu’nun gündeminde, koronavirüs konusundaki son gelişmeler ile alınması beklenen ekonomik ve diğer tedbirler bulunuyor.

Bakanlar Kurulu sonrası basına alınan kararlarla ilgili açıklama yapılması da bekleniyor.