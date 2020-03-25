Bakanlar Kurulu Toplanıyor

Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanması bekleniyor.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 11.30 sıralarında toplanması beklenen Bakanlar Kurulu’nun gündeminde, koronavirüs konusundaki son gelişmeler ile alınması beklenen ekonomik ve diğer tedbirler bulunuyor.
Bakanlar Kurulu sonrası basına alınan kararlarla ilgili açıklama yapılması da bekleniyor.
Devlet memurları ve emeklilerden 3 ay %25 kesileceğine 6 ay %5.kesilse daha uygun olmaz mı.
Bir işadamı özel uçağını kullanır,bir işadamı parasını verip tıbbi malzeme getirir,sizde ikidebir,o kadar hasta diye açıklama yaparsınız.Bütün ülkelerin yaptığı gibi market fiyatlarını kontrol edin bizde nefes alalım.
Ben halen daha 72 milton tl nin nasıl bittigini nereye harcandıgını merak ediyorum. bu kirizi firsata cevirip kimlerin cukkasını doldurdugunu cok merak ederim.