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Bakanlar Kurulu Toplanıyor

Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanması bekleniyor.

25 Mart 2020 Çarşamba 10:25
1558 Okunma
Bakanlar Kurulu Toplanıyor

Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanması bekleniyor.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 11.30 sıralarında toplanması beklenen Bakanlar Kurulu’nun gündeminde, koronavirüs konusundaki son gelişmeler ile alınması beklenen ekonomik ve diğer tedbirler bulunuyor.

Bakanlar Kurulu sonrası basına alınan kararlarla ilgili açıklama yapılması da bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
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Ahmet 2020-03-25 10:38:12

Devlet memurları ve emeklilerden 3 ay %25 kesileceğine 6 ay %5.kesilse daha uygun olmaz mı.

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Ertaç 2020-03-25 12:07:46

Bir işadamı özel uçağını kullanır,bir işadamı parasını verip tıbbi malzeme getirir,sizde ikidebir,o kadar hasta diye açıklama yaparsınız.Bütün ülkelerin yaptığı gibi market fiyatlarını kontrol edin bizde nefes alalım.

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ati 2020-03-25 12:32:55

Ben halen daha 72 milton tl nin nasıl bittigini nereye harcandıgını merak ediyorum. bu kirizi firsata cevirip kimlerin cukkasını doldurdugunu cok merak ederim.

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