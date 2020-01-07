Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

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Beyler ne kadar neşeli görünüyor
Hep toplanırlar da ürettikleri bişey yok...Bir iş yapsınlar dediler,mobese kameraları için yolları kazdılar kaza yapan yapana..Araçlar hergün zarara uğruyor..Asfaltla üstünkörü kapatmaya çalıştılar,yağmurlardan dolayı döktükleri asfaltların yerinde yeller esiyor..Arabalar devamlı zarar görüyor..Bu zararın tazminatlarını hesap ettilermi acaba..Her işleri sgarta...