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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı.

18 Mayıs 2021 Salı 19:43
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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Başbakan Saner, Bayram sürecinde vatandaşların duyarlı davrandığını belirterek vatandaşlara teşekkür etti ve vakaların bu seyirde devam etmesi halinde yeni açılımların gündeme geleceğini, ayrıca Pazar sokağa çıkma yasağının da kalkacağını dile getirdi.

Başbakan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin, Perşembe günü tekrar toplanarak, Koronavirüse ilişkin tedbirleri değerlendireceğini dile getirdi. 

Pandemi dolayısıyla cezaya düşen kişilere af geldiğini açıklayan Saner,  "Yine yurt dışında olanlar ve adadan cezalı çıkanlar da 1 asgari ücret ceza ödeyerek giriş yapabilecek" dedi.

Saner, TÜK'ün yazılı izni olmadan tüzel kişilerin arpa ve buğday alamayacağını da açıkladı.

Arpa hasılatının da tamamlanmak üzere olduğunu açıklayan Saner, arpa alımı ile ilgili olarak tek yetkili olarak Toprak Ürünleri Kurumu’nun yetkilendirildiğini belirtti.

Saner, arpa fiyatlarını şöyle açıkladı:

Yemlik arpa: 2 TL

Tohumluk: 2.20 TL

Sert buğday: 2.40 TL

Yumuşak buğday: 2 TL

Tohumluk yumuşak buğday: 2.2 TL

Son Güncelleme: 18.05.2021 19:50
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersan Sane
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