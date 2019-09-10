Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi…

Bakanlar Kurulu toplantısı, sonrası Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklama yaptı

Apostolos Andreas Manastırı’nın ikinci etabı ile ilgili özel bir izin kararı verildi

Geçit hakkıyla ilgili olarak mevzuatta bir değişikliğe gidildi.

İskele Belediyesi’nin bütçesi, Güzelyurt Belediyesi’nin sağlık, temizlik, içme suyu ve kanalizasyon konusundaki tüzükleri. Mehmetçik Belediyesi’nin içme suyu konusundaki tüzüğü, Vadili Belediyesi’nin bütçesi onaylandı

Bazı otellerin sahillerde izin alarak yapamaları gereken iskelelerle ilgili bir değişikliğe gidildi. Bundan böyle iskele ruhsat ücretleri güncellendi.

1 Ocak 2020 itibariyle internet üzerinden seyrüsefer ücretleri ödenebilecek

Özel sektörde İşe girecek olan engelli yurttaşlarımız 48 ay boyunca yatırımları fondan yapılacak. Maaşlarına ilaveten asgari ücretin %80'i kadar ek maaş verilecek

Haspolat Meslek Lisesi’nin ismi Osman Örek Meslek Lisesi oluyor

Muz üretimi Genel Tarım Sigortası Fonu’nun içerisine alınması yönünde bir karar üretildi

THY Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde okuyan üniversite öğrencilerinin biletlerinde yüzde 15 indirim yapma kararı aldı.