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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

İşte Bakanlar Kurulu'nda alınan o kararlar.

09 Mart 2020 Pazartesi 21:44
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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

Koronavirus gündemiyle olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu tamamlandı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde görülen 2 Koronavirüs vakasının (COVID-19) ardından alınacak ek tedbirler görüşüldü.

Bakanlar Kurulu toplantısında, hükümet düzeyinde bir kriz masasının oluşturulması da ele alındı.

Güney Kıbrıs'ta iki korona virüs vakasının kesinleşmesi üzerine acil olarak toplanan Bakanlar Kurulu, önlemlerin seviyesini maksimuma çıkarma kararı aldı.

Kurul kararları şöyle:

-Bakanlar kurulu tüm sınır kapılarında sağlık personeli sayısını iki katına çıkarma kararı almıştır.

-Bakanlar kurulumuz hava ve deniz limanlarında uygulamada bulunan Koronavirüsüne yönelik anket formu doldurarak ülkeye giriş yapılması kuralının kara sınır kapılarında da uygulama konulması kararını üretmiştir.

-Olayın ciddiyeti bakımından bir kriz masasının oluşturulmasına karar verilmiştir.

-Bakanlar Kurulumuz olası bir salgın durumunda gerek duyulacak yardımlar için Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yarın acil bir toplantı gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

-Tüm bunlara ek olarak Bakanlar Kurulumuz mecbur olmadıkça Güney'e geçilmemesi konusunda çağrıda bulunmuştur.

Son Güncelleme: 09.03.2020 23:21
Yorumlar
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vatanperver 2020-03-09 22:12:30

Simdiye kadar kapilar kapandi diye bos yere agiz kalabaligi yaptiniz.Ne oldu simdi.Demek ki ciddi olarak sebebleri vardi. Diger bir konu da gumruklerdeki onlemlerden bahsediyorsunuz.Ya ulkeye hergun gelen kacaklara ne onlem alacaksiniz.

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