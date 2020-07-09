Bakanlık ile Değirmenlik Belediyesi arasında protokol imzalandı

İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda bugün saat:10.30’da gerçekleşen toplantının ardından İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, e-devlet programının en önemli ayağı olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) kontrol ve denetleme maksatlı pilot bölge seçilen Değirmenlik Belediyesi ile stratejik işbirliği yapılması, bilgi ve iletişim teknolojileri konularında birlikte çalışılmasının sağlanması amacıyla işbirliği Protokolüne imza attı.

Toplantıda İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Öznacar, Yerel Yönetimler Müdürü Fatma Serinkan, Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü Faika Tanoğlu, Bakanlık Hukukçusu Emine Uzun, Bakanlık Bilgi İşlem Sorumluları Cem Beyaz ve Sercan Tekkan ile Değirmenlik Belediyesi Müdürü Mustafa Uluçınar ile Değirmenlik Belediyesi İdari İşler Sorumlusu Haşim Kiracıoğlu da hazır bulundu.



BAYBARS, “MAKS PROJESİ, KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ EN ÖNEMLİ REHBERİ OLACAK”

28 Belediye ile ortak olarak yürütülen Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nin devreye girmesiyle başta nüfus kayıt sistemi için gerekli dijital alt yapının sağlanacağını ve kamu yönetiminde pek çok alana sağlıklı, kapsamlı ve güncel hizmet sunulacağını açıklayan Baybars, “MAKS Projesi ile temelde kişilere ait güncel adres bilgileri işlenerek, coğrafi bilgi sistemleri ve mekanların örtüştürülmesi ile oluşacak geniş veri tabanının kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarında en önemli rehber olacağının altını çizdi.

İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü, bünyesinde adrese dayalı nüfus kayıt sistemi için gerekli alt yapıyı oluşturacak olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi kapsamında daha önce yapılan teknik çalışmalar sonucunda TÜRKSAT tarafından 2017 yılına ait uydu görüntüleri temin edilmiş, Mobil 360 Panoramik Görüntü Çekimi ile MAKS Veritabanı Tasarımı ve Veri Entegrasyonu yapılmıştı. MAKS Saha Çalışması ve MAKS Veri Temini/Üretimi kapsamında ada genelinde sahadan adres verileri toplanmaya ve bu verilerin sayısal ortama aktarılması, birbirileriyle ilişkilendirilmesi hedeflenmişti.



BAYBARS, “EVLERE KAPANARAK YAPILAN ÇAĞ DIŞI NÜFUS SAYIMLARIDA ARTIK TARİHE KARIŞACAK”

Bu kapsamda 28 Belediye ile ortak yürütülen MAKS Projesinde, 2-12 Nisan 2019 tarihlerinde belediyelerin görevlendiriği personellere eğitim verilmiş ve belediyelerin MAKS Projesi kapsamında sahadan toplanan verilerin güncellenmesi, eksik olan mahalle, sokak ve hane numaralandırma çalışmalarının tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Bakan Baybars, “bugün, bu saha çalışmaları en hızlı şekilde tamamlayan belediyelermizden biri olan Değirmenlik Belediyesi ile çok önemli bir işbirliği protokolüne imza atıyoruz”dedi.

Değirmenlik Belediyemizin bölge muhtarlarımızla birlikte yürütecekleri çalışmalarla MAKS Projesi için Pilot Bölge olarak belirlediğimiz Değirmenlik Belediyesi’nin saha çalışmasıyla oluşan verileri, bakanlığımızın nüfus sisteminde kayıtlı kişileri ikamet ettikleri adrese göre eşleştirecek, buna paralel olarak da Muhaceret ve Nüfus Kayıt Daireleri'nin sistemleri arasında veri alış verişi sağlanarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çalışmalarımızı tamamlayacağız” şeklinde konuşan Baybars, “MAKS Projesinin tamamlanmasıyla evlere kapanarak yapılan çağ dışı nüfus sayımlarıda artık tarihe karışacak”dedi.



BAYBARS, “ALİ KARAVZİRLER VE EKİBİNE ORTAYA KOYDUKLARI ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ”

MAKS Projesi kapsamında saha çalışmalarını en hızlı şekilde tamamlayan belediyelermizin başında gelen Değirmenlik Belediyesi ile çok önemli bir işbirliği protokolüne imza atıldığının altını çizen Baybars, Değirmenlik Belediyesi ile her zaman işbirliği ve istişare içerisinde çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.Ülkeye çağdaş hizmet kazandırma yolunda merkezi hükümetle yerel yönetimlerin birlikte uyum içinde çalışmasının çok önemli olduğunu ifade eden Baybars, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavzirler’e ve ekibine ortaya koydukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



KARAVEZİRLER, “HÜKÜMETLE YEREL YÖNETİMLERİN İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMASI ÖNEMLİ”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler konuşmasında hükümetle yerel yönetimlerin işbirliği içerisinde çalışmasının önemine vurgu yaparak, e-devlet programının en önemli ayağı olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nin çok önemli olduğunu ve bölge muhtarlarıyla yapacakları çalışma sonucunda vatandaşa çağdaş hizmet sunma konusunda ellerinde güncel, sağlıklı verilerin oluşacağını belirtti. Karavezirler, her zaman çalışkanlığı ve yerel yönetimlere verdiği değerden dolayı İçişleri Bakanlı Ayşegül Baybars teşekkür ederek, Baybars ile çalışmaktan büyük gurur ve onur duyduğunu belirtti.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Pilot Bölge Projesi sonucunda Değirmenlik Belediye sınırları dahilinde hatalı kayıtların düzeltileceği, eksik olan kayıtların ekleneceği ve kişilere ait güncel adres bilgilerinin işlenerek, coğrafi bilgi sistemleriyle mekanların örtüştürülmesinin sağlanmış olacağı belirtildi. MAKS projesinin hayat bulmasıyla oluşacak geniş veri tabanı sayesinde sadece Değirmenlik Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı’nın daha verimli, kaliteli hizmet vermesini sağlamakla kalınmayacağı aynı zamanda birçok kamu kurum ve kuruluşlarının doğru, güncel veriler ışığında yapacakları analizlere ve çalışmalarda rehber kaynak yaratılacağı açıklandı. Toplantının sonunda İçişleri Bakanı Baybars ve Değirmenlik Belediye Başkanı Karavezirler MAKS Pilot Bölge İşbirliği Protokolü’nün halkımıza hayırlı olmasını temenni ederek karşılıklı olarak protokole imza attılar.