BAKANLIKTAN DOĞAL AFET ZARAR DUYURUSU

ÜRETİCİLERİN DİKKATİNE-DOĞAL AFET ZARAR DUYURUSU

Ülkemizi dün akşam etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağmur ülke genelinde büyük hasarlara yol açtı. Birçok sera, ağıl, ve tarım arazileri fırtınadan zarar gördü.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başbakan Ersan Saner ile birlikte Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Tatlısu, Geçitkale ve Gaziköy’de incelemelerde bulundu.



Bölgelerde meydana gelen hasarların en kısa zamanda telafi edilmesi için harekete geçildi.



Bu çerçevede, Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında olan sera,patates üretim alanları, bağ alanları, narenciye alanları, muz üretim alanlarında zarar gören üreticilerimiz, Pazartesi(yarın) 08:00-16.00 saatleri arasında ülke genelindeki Tarım Dairesi şubelerine başvurabilir.



Ayrıca, Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında olan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın, telef olan Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanları, yıkılan hayvan barınakları (Ahır, Ağıl) ve zarar ziyanları ile ilgili olarak Pazartesi (yarın) 08:00-16.00 saatleri arasında ülke genelindeki Hayvancılık Dairesi şubelerine başvurmaları önemle rica olunur.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı