GÜNDEM KIBRIS - Kardelen Göksu

Balıkçı Barbaros Karebetça, balıkçıların isyan etme sebebi olan ve denizdeki çoğu yenilebilir türdeki balıkların larvalarını yiyen balon balığı ve aslan balığı hakkında bilgi verdi.

“Balıkçıların en büyük derdi balon balığı ve aslan balığı”

Denize attıkları ağları, küçük balıkları ve larvaları yiyen balon balıklarının aynı zamanda ölüsünün bile ürediğini dile getiren Karabetça, aslan balıklarının da son zamanlarda çok fazla ürediğini ve avcısının da olmadığını dile getirdi.

Karabetça’nın konuşması şu şekilde:

“BALON BALIKLARI BALIKÇIYI ÇOK BÜYÜK ZARARLARA UĞRATIYOR”

Balon balıkları gittik sonra çoğalmaya başladı ve diğer balık türleri de azalmaya başladı. Bunun yanı sıra bir de aslan balıkları ortaya çıktı. Çok acayip bir şekilde hızlı büyüdüler, önlerine geçmemiz için bir şeyler yapmamız lazım. Balon balıkları ve aslan balıkları ufak balıkları, larvaları yiyorlar ve bu sebepten dolayı balık oranı düştü. Aynı zamanda 2 sene balık tutmaya yasak gelmesi lazım ki balıklar üreyebilsin. Balon balıkları bize çok büyük zararlar veriyor, ağa yakalanan balığı yerken dişleri çok güçlü olduğu için ağlarımızı da parçalıyor. Balıkçılık rezil oldu, barbun ve birçok balık azaldı. Balon balıklarının kuyrukları için verilen teşvik bir işe yaramıyor çünkü tutulan balon balığını alıp kuyruğunu kesip denize atıyorlar. Eğer denize atılırsa larvaları denize dökülüyor ve tekrar ürüyorlar. Balon balığı zehirlidirler denizin altına gittiğinde diğer balıkları da zehirliyor. Herkesin memleketi için elini taşın altına koyması gereklidir.

“ASLAN BALIKLARIDA BALIKÇILARIN KABUSU”

Aslan balıkları da balıkçıların kabusudur çünkü larvaları, ufak balıkları yiyorlar ve çok hızlı bir şekilde büyüyorlar. Aslan balığı ağlara yakalanıyor ama maalesef azalmadan tekrar ürüyorlar. Eskiden denize açıldığımızda 20-30 kilo barbun yakalardık, şimdi yarım kilo ancak yakalayabiliyoruz, onu da yakalayınca bayram ediyoruz.